Каждый восьмой американец имеет проблемы со слухом Опубликовано: Как показало недавнее исследование, один из каждых восьми американцев имеет двустороннее нарушение слуха, а у каждого пятого - слух снижен на одной стороне.



Исследователи выяснили, что нарушения слуха чаще отмечаются у мужчин, чем у женщин, и у белых, чем у афроамериканцев, и, естественно, усугубляются с возрастом.



Распространённость тугоухости оказалась, по словам автора исследования, д-ра Frank Lin из Медицинской школы при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, "шокирующе высокой".



"Принято считать, что ухудшение слуха - самая несущественная из проблем, связанных со старением, но это не так - потеря слуха оказывает очень большое влияние на жизнь людей!" - отмечает он.



Данные получены в ходе проверки слуха, которую прошли около 7500 человек от 12 лет и старше в период с 2001 по 2008 гг. Нарушением слуха считали неспособность расслышать звук громкостью ниже 25 децибелл (по данным Национального института здоровья США, громкость шёпота составляет 20 децибелл).



"На этом этапе потери слуха вам становится трудно общаться при наличии шумового фона", - объясняет д-р Lin.



Двустороннее нарушение слуха отмечено у менее 1% людей от 29 лет и моложе и у 80% самых старших участников исследования - от 80 лет и старше. Одностороннее нарушение слуха наблюдалось у 2% подростков и 89% самых пожилых участников.



Риск нарушения слуха повышают наследственность, плохое питание, воздействие громких звуков, приём некоторых препаратов, но самая большая предпосылка - это возраст, пишет д-р Lin. Именно поэтому нет смысла устраивать поголовный скрининг на нарушения слуха - у большинства пожилых людей результат окажется положительным, добавляет д-р Josef Shargorodsky, оториноларинголог из Медицинской школы при Гарвардском университете.



Многие люди даже не замечают потерю слуха - так постепенно она развивается, отмечает д-р Lin, и отчасти из-за этого люди с тугоухостью не обращаются к врачам, хотя есть действенные и почти лишённые побочных эффектов методы лечения, в частности, подбор слухового аппарата.



Результаты исследования опубликованы в журнале "Архивы внутренней медицины" (Archives of Internal Medicine).



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