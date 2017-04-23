  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Неправильное питание может вызвать выкидыш
    Опубликовано: 2017-04-23 14:24:23

    Несбалансированное питание будущей матери до и во время беременности негативно влияет на плод, увеличивая вероятность выкидыша или рождения больного ребенка. К такому заключению пришли ученые из Университета Соусхэмптона.


    Как показали проведенные ими исследования, в которых приняли участие более 380 беременных женщин на разных сроках беременности, именно от особенностей питания зависит такой важный для плода показатель, как интенсивность кровообращения в плаценте. У женщин, которые получают недостаточно сбалансированное питание или просто едят слишком мало, плацентарный кровоток снижается в несколько раз.

    В результате плод оказывается практически беззащитен против даже кратковременных приступов гипоксии (недостатка кислорода), характерных для последних недель беременности. Кроме того, ребенок, рожденный такой женщиной, с высокой степенью вероятности будет предрасположен к таким заболеваниям, как сахарный диабет и атеросклероз.


    «В современном обществе сформировался определенный „культ фигуры“, — рассказал в интервью корреспонденту „ВВС“ доктор Кейт Годфри. — Современные женщины делают все, чтобы остаться худыми и стройными. И, к сожалению, иногда тем самым они вредят и себе, и своим будущим детям.»

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.