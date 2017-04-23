Неправильное питание может вызвать выкидыш

Несбалансированное питание будущей матери до и во время беременности негативно влияет на плод, увеличивая вероятность выкидыша или рождения больного ребенка. К такому заключению пришли ученые из Университета Соусхэмптона.



Как показали проведенные ими исследования, в которых приняли участие более 380 беременных женщин на разных сроках беременности, именно от особенностей питания зависит такой важный для плода показатель, как интенсивность кровообращения в плаценте. У женщин, которые получают недостаточно сбалансированное питание или просто едят слишком мало, плацентарный кровоток снижается в несколько раз.

В результате плод оказывается практически беззащитен против даже кратковременных приступов гипоксии (недостатка кислорода), характерных для последних недель беременности. Кроме того, ребенок, рожденный такой женщиной, с высокой степенью вероятности будет предрасположен к таким заболеваниям, как сахарный диабет и атеросклероз.



«В современном обществе сформировался определенный „культ фигуры“, — рассказал в интервью корреспонденту „ВВС“ доктор Кейт Годфри. — Современные женщины делают все, чтобы остаться худыми и стройными. И, к сожалению, иногда тем самым они вредят и себе, и своим будущим детям.»



medicus.ru