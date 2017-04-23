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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Причина рака груди: снижение репаративных возможностей ДНК
    Опубликовано: 2017-04-23 12:44:08

    Как сообщает Reuters Health, нарушение способности ДНК восстанавливать свою структуру (то есть способности дезоксирибонуклеиновой кислоты к «саморемонту») повышает вероятность развития рака грудной железы в три раза. Ранее было доказано, что утрата эффективной возможности к репарации повышает риск заболеть раком легких, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Научная группа доктора Santella из университета Нью-Йорка изучила репаративные возможности ДНК у 158 больных раком грудной железы и у 154 здоровых людей. Установлено, что по мере снижения репаративных способнсотей ДНК повышалась вероятность заболевания раком.


    Данные исследования не только расширяют наши представления о природе рака, но и открывают принципиально новые пути для разработки новых методов ранней диагностики и методов лечения раковых опухолей, основанных на восстановлении репаративных способностей ДНК.

    medicus.ru

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