Упражнения на растяжку

Заканчивая выполнять любые физические упражнения, следует обязательно сделать растяжку, это поможет вам избежать мышечной боли на следующий день.

Растяжка ляжек

1. Нужно стать прямо, отвести назад правую ногу, согнув ее в колене. Возьмитесь за стопу и начинайте осторожно подтягивать ее к ягодице. Почувствуйте растяжение мышц.

2. Зафиксируйте данное положение на полминуты.

3. То же самое проделайте с другой ногой.

Растяжка бицепсов бедер

1. Стать прямо, выставить вперед правую ногу (она должна быть выпрямлена), упираясь в пол пальцами ног.

2. Немного согните левую ногу (не сгибая правой ноги), и отведите назад ягодицы, будто бы намереваясь присесть. Вы ощутите напряжение задней части ляжки. Сохраняйте это положение полминуты, а затем поменяйте ногу и сделайте аналогично.

Отметим, что если у вас проблемы с позвоночником, то это упражнение делать не рекомендуется.

Растяжка голеней

1. Левую ногу, согнутую в колене, выставить вперед. Правая нога при этом автоматически выпрямляется, оторвите от пола пятку.

2. Держа правую ногу в выпрямленном состоянии, постарайтесь правую пятку поставить на пол. Такое положение удерживайте в течение 30 секунд, пока отчетливо чувствуется растяжение. После чего нужно вернуться в исходное положение и поменять ноги.

Растяжка трехглавых плечевых мышц

1. Поднимите правую руку вверх и заведите за плечо так, чтобы согнутый локоть был направлен вперед, а ладонь лежала на спине.

2. Слегка нажмите левой рукой на локоть правой руки и отводите назад ее плечевую часть. Такое положение удерживайте полминуты, а затем поменяйте руки.

Растяжка дельтовидных плечевых мышц

1. Нужно стать прямо и вытянуть налево правую руку на уровне плеч, прижать руку к телу. Поддерживая правую руку чуть выше локтя, прижмите ее левой рукой поближе к телу.

2. Держите такое положение на протяжении 30 секунд, а затем сделайте то же самое с другой рукой.

Растяжка плечевых и грудных мышц

1. Соедините пальцы рук в замок, выверните ладони наружу и вытяните руки вперед, чтобы почувствовать напряжение в плечах и спине. Удерживайте положение полминуты и опустите руки.

2. Поднимите сцепленные руки над головой таким образом, чтобы ощутить растяжение мышц торса и спины. Сохраняйте такое положение на протяжении 30 секунд.

3. Сцепите за спиной пальцы рук. Поднимайте сцепленные руки медленно вверх до тех пор, пока не ощутите напряжение. Сохраняйте это положение полминуты, а затем опустите руки.

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