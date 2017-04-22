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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Упражнения на растяжку
    Опубликовано: 2017-04-22 17:24:40

    Заканчивая выполнять любые физические упражнения, следует обязательно сделать растяжку, это поможет вам избежать мышечной боли на следующий день.

    Растяжка ляжек

    1. Нужно стать прямо, отвести назад правую ногу, согнув ее в колене. Возьмитесь за стопу и начинайте осторожно подтягивать ее к ягодице. Почувствуйте растяжение мышц.

    2. Зафиксируйте данное положение на полминуты.

    3. То же самое проделайте с другой ногой.

    Растяжка бицепсов бедер

    1. Стать прямо, выставить вперед правую ногу (она должна быть выпрямлена), упираясь в пол пальцами ног.

    2. Немного согните левую ногу (не сгибая правой ноги), и отведите назад ягодицы, будто бы намереваясь присесть. Вы ощутите напряжение задней части ляжки. Сохраняйте это положение полминуты, а затем поменяйте ногу и сделайте аналогично.

    Отметим, что если у вас проблемы с позвоночником, то это упражнение делать не рекомендуется.

    Растяжка голеней

    1. Левую ногу, согнутую в колене, выставить вперед. Правая нога при этом автоматически выпрямляется, оторвите от пола пятку.

    2. Держа правую ногу в выпрямленном состоянии, постарайтесь правую пятку поставить на пол. Такое положение удерживайте в течение 30 секунд, пока отчетливо чувствуется растяжение. После чего нужно вернуться в исходное положение и поменять ноги.

    Растяжка трехглавых плечевых мышц

    1. Поднимите правую руку вверх и заведите за плечо так, чтобы согнутый локоть был направлен вперед, а ладонь лежала на спине.

    2. Слегка нажмите левой рукой на локоть правой руки и отводите назад ее плечевую часть. Такое положение удерживайте полминуты, а затем поменяйте руки.

    Растяжка дельтовидных плечевых мышц

    1. Нужно стать прямо и вытянуть налево правую руку на уровне плеч, прижать руку к телу. Поддерживая правую руку чуть выше локтя, прижмите ее левой рукой поближе к телу.

    2. Держите такое положение на протяжении 30 секунд, а затем сделайте то же самое с другой рукой.

    Растяжка плечевых и грудных мышц

    1. Соедините пальцы рук в замок, выверните ладони наружу и вытяните руки вперед, чтобы почувствовать напряжение в плечах и спине. Удерживайте положение полминуты и опустите руки.

    2. Поднимите сцепленные руки над головой таким образом, чтобы ощутить растяжение мышц торса и спины. Сохраняйте такое положение на протяжении 30 секунд.

    3. Сцепите за спиной пальцы рук. Поднимайте сцепленные руки медленно вверх до тех пор, пока не ощутите напряжение. Сохраняйте это положение полминуты, а затем опустите руки.

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