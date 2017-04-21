Советы по правильному выбору шин для грузовиков от Тир-шина

Владельцы грузовиков, как и любых других автомобилей, не всегда знают, как правильно подбирать шины для своего транспорта. Одни стараются ориентироваться на бренд, другие на стоимость, но в результате все равно можно взять неподходящую продукцию.

Чтобы купить грузовые шины в Киеве, которые действительно будут подходить автомобилю. Важно ориентироваться на условия его эксплуатации. Основное различие шин можно определить по рисунку протектора или же конфигурации ее дорожек. Но это лишь внешний признак, поскольку важно обращать внимание еще и на строение изделия (каркас, слои пояса, состав).

Важно отметить, что покупка грузовых автошин — это инвестиция. И не стоит делать небольшое вложение, намного лучше сразу приобрести качественные покрышки. Ведь от этого зависит и безопасность водителя.

Грузовые шины являются достаточно сложным изделием, в состав которого входит резина, ткань, а также усилитель (синтетический или стальной, в зависимости от производителя и модели покрышки). Стоит обращать пристальное внимание на боковину — именно она защищает корд и защищает его от негативного воздействия атмосферы. Желательно, чтобы со внешней стороны боковину дополнительно защищал специальный слой от стирания.

Продольные канавки на протекторе помогают отводить воду. Чем их больше, чем они глубже, тем лучше сопротивление аквапланированию при езде в дождь по хорошей и ровной дороге. Плечевая часть служит за повышение боковой жесткости шины и нужна для лучшего распределения боковых нагрузок. Важно, что плечи обязаны быть открытыми, иначе это затруднит отвод воды.

Также стоит позаботиться о том, чтобы протектор был изготовлен из резины повышенной прочности. Ведь именно он отвечает за сцепление колеса с дорогой, плюс защищает сам каркас от повреждений и слишком быстрого износа. Если нужна качественная резина 315 80 r22.5 цена ее может показаться значительной. Но «Тир-шина» уверяет, что только качественные покрышки достаточно долго прослужат.