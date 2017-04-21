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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как сделать косметический лед
    Опубликовано: 2017-04-21 20:44:25

    Известно, что применение льда в косметических целях дает хороший эффект. Во-первых, лед помогает взбодриться и прогнать сон, во-вторых, это замечательное средство для омоложения кожи, а в-третьих, можно приготовить лед, подходящий именно вашему типу кожи. Процедура умывания занимает всего несколько секунд. Такое кратковременное охлаждение кожи стимулирует приток крови и улучшает обмен веществ, сужает поры, и кожа становится более эластичной, появляется естественный румянец.

    Полезно 1-2 раза в день умываться кубиком льда, можно протирать не только лицо, но и шею, область декольте. Процедура выполняется быстро, едва касаясь лица, не держа долго лед на одном месте. После умывания кожу лучше не вытирать, а оставить влажной для впитывания полезных веществ.

    Ниже приведены несколько простых рецептов приготовления косметического льда. Желательно чередовать разные растворы и не хранить готовый лед более трех-семи дней (в зависимости от его состава).

    Самый простой вариант - лед из минеральной воды. Нужно залить в формочки минеральную воду без газа и заморозить.

    Лед из зеленого чая является тонизирующим средством для любого типа кожи. Его готовят из крепкого настоя зеленого чая.

    Лед с соком лимона – в стакан кипяченой воды выжать половину лимона. Такой состав хорошо омолаживает кожу.

    Лед с соком алоэ – для его приготовления смешивают 2-3 столовых ложки сока алоэ и половину стакана настоя шалфея. Кстати, сок алоэ полезен также для снятия раздражения кожи и лечения угревой сыпи.

    Лед из отвара чистотела – заварить отвар из двух пакетиков травы на стакан кипятка, такой лед очистит кожу от угрей. Можно применять для приготовления отвары других трав, например, ромашки или шалфея.

    Лед из сока арбуза – замороженным соком арбуза нужно протереть лицо и оставьте на 15 минут, после чего умыться холодной водой. Такая процедура освежает и тонизирует кожу.

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