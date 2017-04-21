Реальность омоложения: советы

Издавна человек искал средство, чтобы не стареть. Вечная молодость и бессмертие кому-то кажутся исключительно фантастикой. Однако тем, кто рискнул заглянуть дальше этого ограниченного взгляда, открылся мир абсолютно новых возможностей. Известно, что даже в наше время некоторые йоги живут 150 лет, но при этом внешне они не похожи на древних стариков, а некоторых из них легко принять за человека средних лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Существует много направлений омоложения, но их всех объединяет связь с энергетикой человека. Наука до настоящего момента так и не смогла научиться омолаживать организм, а духовные практики стали это делать уже много столетий назад. Духовные методики, направленные на омоложение, как показывает опыт, могут остановить процесс старения, а в некоторых случаях даже обернуть его вспять.

Одним из наиболее эффективных средств работы по омоложению тела является практика под названием Око Возрождения. Согласно древней традиции, в йогу всегда посвящал Учитель. Чем выше сознание Мастера, тем йога действеннее для его учеников. Работая по системе Ока Возрождения, главное, не относится к ней лишь как к набору упражнений для тела. Поскольку с таким подходом будет потеряна энергетическая составляющая, которая обеспечивает обновление работы чакр и настрой их на омоложение организма.

Также следует обязательно учитывать ряд факторов, оказывающих огромное влияние на процесс старения. Это так называемое накопление психологического времени (т.е. хранение в себе эмоциональной боли прошлого), приводящее к преждевременному старению и ослаблению всех систем и органов человека. Просветленный человека отличается от обычного тем, что он полностью вышел из-под влияния психологического времени. Это умение жить здесь и сейчас, когда ум полностью освобожден от привычки навязчивого мышления.

Привычка навязчивого мышления, к сожалению, кажется нам вполне естественной. Мы ее даже не замечаем, хотя на самом деле она является глобальной болезнью всего человечества. Наши жизненные силы расходуются впустую, и накапливается психологическое время. Степень его накопления и определяет степень старения тела. Поэтому нужно выйти из-под влияния психологического времени, жить и мыслить осознанно.

Также не стоит забывать роль и состояние самого тела. Если вы неправильно питаетесь, имеете вредные привычки, ваш организм полон шлаков, то это, безусловно, приводит к преждевременному старению, так как такой организм уже годам к 40-50 бывает очень изношен. Ранние инсульты и инфаркты – не простая случайность, зачастую это равнодушное и халатное отношение к себе. Даже разовая очистка организма на 5-7 лет увеличивает продолжительность жизни!

Итак, на омоложение влияют энергетические процессы, откорректированные специальными духовными методиками; психологические, которые связаны с освобождением от накапливаемого в человеке времени; и физические, от которых зависит состояние тела и его функционирование.

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