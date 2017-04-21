Улучшаем форму ягодиц

Красивые женские ягодицы по какой-то необъяснимой причине никогда не оставляли равнодушными мужчин. В Америке вообще регулярно проводятся конкурсы на самый лучший женский «тыл» страны. Обладательницей такого почетно звания считается известная актриса Дженнифер Лопез. Она застраховала свое тело на миллиард долларов, а заднее место на 300 миллионов.

Если мышцы ягодиц дрябнут, то большинство женщин сразу паникует и садится на диету. Однако по утверждению многих инструкторов по фитнессу, ограничения в еде приводят к обратному эффекту, и зад обвисает. Даже золотые руки массажиста не смогут сделать из пятой точки упругую округлую попку. В этом вопросе не являются помощниками и кремы с гелями - купив их, вы просто выбросите деньги на ветер. Ни одно косметическое средство не способно накачать ягодицы.

В идеальную форму их можно привести исключительно при помощи занятий спортом и сбалансированного питания, исключающего все мучное и сладкое. Самыми действенными упражнениями являются выпады и приседания, а также ежедневная пробежка трусцой на протяжении часа.

Специально для лентяев придумана аква-аэробика. Во время занятий, с одной стороны, создается колоссальная нагрузка, а с другой стороны - в воде она практически не ощущается. В сочетании с правильным питанием упражнения в воде уже через несколько месяцев принесут плоды: мышцы значительно укрепятся. Однако нельзя гарантировать, что попа приобретет желаемые округлости, так как с помощью физических упражнений кардинально изменить форму невозможно. Для закрепления результата нужно перестать пользоваться лифтом, спускаться и подниматься по лестнице пешком.

Если имеете жгучее желание получить объемную попу за более короткий срок, придется заняться традиционной аэробикой. Активные упражнения в высоком темпе выжмут весь лишний жирок. Грамотный тренер поможет подобрать программу тренировок, чтобы через месяц ваши ягодицы стали стальными.

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