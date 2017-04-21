Секреты женской привлекательности

Все женщины, независимо от социального статуса, возраста, занимаемой должности и других нюансов нашей жизни, хотят выглядеть привлекательно и молодо. В первую очередь для того, чтобы нравиться сильной половине человечества и ежедневно радоваться своему отражению в зеркале. В женщинах это заложено природой, и противоречить этому бессмысленно. Женщины ищут всевозможные способы, чтобы сохранить молодость и красоту как можно дольше, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Кто-то обращается к пластическим хирургам и соглашается на пластику тела и лица. Кто-то верит в народные средства и делает лосьоны, кремы и маски из подручных растений, фруктов и овощей. Другие женщины доверяют только средствам, приобретенным в магазинах, считая их проверенными, а потому качественными. Понятно, что использование готовых масок для лица, тоников, лосьонов и кремов намного удобнее и быстрее, чем приготовленные собственноручно.

Каждый из способов хорош по-своему, их можно смело сочетать друг с другом. Главное, определиться, какой вид кожи у вас, если ли аллергия на какой-либо ингредиент маски или крема. На сегодняшний день полки аптек и магазинов заполнены готовой косметикой по уходу за лицом и телом различных производителей. Среди всего этого разнообразия каждый покупатель может подобрать для себя нужное средство по доступной цене. Главное, чтобы продукция была на основе натуральных компонентов.

Известно, что шея и лицо – это первое, на мы обращаем внимание, глядя на любого человека. Особое внимание следует уделять коже шеи и вокруг глаз. Именно они выдают биологический возраст женщины.

Маски для лица и шеи бывают освежающие, питательные, увлажняющие, восстанавливающие, подтягивающие, отбеливающие, смягчающие, тонизирующие. Нужно выбрать 2-3 маски в зависимости от желательного конечного результата и применять 1-2 раза в неделю. Если вы применяете сразу несколько видов масок, то их следует чередовать. Перенасыщать кожу процедурами не стоит, иначе можно получить обратный эффект.

happywoman.com.ua