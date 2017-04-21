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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • SPA: оздоровление косметическими глинами
    Опубликовано: 2017-04-21 18:04:31

    Замечательные свойства природных минеральных глин известны с давних времен. Еще в древности глину применяли не только в медицине, но и в косметологии. Врачеватели использовали глину в качестве натираний и припарок, а также принимали внутрь для борьбы с вредными микроорганизмами, а также в качестве сорбента для выведения токсинов. Ею спасались от различных отравлений, при эпидемиях, кожных заболеваниях и мышечных болях. Глина всегда помогала поддерживать здоровье человека и ухаживать за внешностью.

    Глинолечение является одним из самых древних методов оздоровления. В природе существуют различные виды глины, они делятся по цвету, на который влияет минеральный состав. Основными минералами, которые входят в состав глины, являются кремнезем, слюда, кварц и др. Состав глины зависит от места ее происхождения.

    Бывает глина белая, голубая, зеленая, серая, красная и желтая. Каждый вид имеет свои специфические особенности и применяется для различных целей в медицине и косметологии.

    В голубой глине содержатся все микроэлементы и минеральные соли, в которых мы нуждаемся. Это замечательное противовоспалительное средство. Голубая глина хорошо дезинфицирует кожу и обладает очищающими свойствами. Она усиливает процесс обмена в клетках кожи, поскольку активизирует кровообращение. В народной медицине голубая глина применяется как эффективное средство против облысения. Применяя эту глину можно излечиться от множества болезней.

    Цвет зеленой глине придает оксид железа. В ней содержится около 50% диоксида кремния, 13% алюминия и 15% золота, серебра, меди и тяжелых металлов. Зеленая глина, которая непосредственно взята из карьера, представляет собой влажную темно-зеленую массу. При высушивании на солнце или в сушильном аппарате глауконит превращается в мелкозернистый порошок.

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