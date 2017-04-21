Кредитование онлайн или наличные займы

Не знаете какой вариант выбрать, сомневаетесь между кредитованием онлайн и наличными займами, в Ваша Готівочка выгодно обслуживаться, независимо от способа получения средств.

Чем отличаются наличные займы от кредитов онлайн? По сути это одна и та же услуга – предоставление денежных средств во временное пользование. И для наличных, и для безналичных займов необходимо стать клиентом кредитующей компании, предоставить документы, подтверждающие Вашу личность, доказать свою платежеспособность и иметь положительную кредитую историю.

Чем отличается «Ваша Готівочка» от других компаний, предоставляющих деньги в долг? Тем, что у нас оформить кредит может каждый. Специализируясь на программе микрокредитования, мы обслуживаем всех клиентов, обратившихся за помощью. Нас не интересует кредитный рейтинг клиента, какая у него кредитная история. Мы не задаем вопросов относительно места работы и не интересуемся оформлены ли Вы официально. Единственное, на что мы обращаем внимание – являлись ли Вы клиентом «Ваша Готівочка» и проверяем корректность заполнения анкеты при первичном обращении.

При желании стать клиентом компании Вам необходимо зарегистрироваться в программе микрокредитования. Сделать это можно в любом отделении компании, на сайте https://vashagotivochka.ua онлайн или в режиме телефонного разговора с оператором компании.

Не зависимо от того, какой способ регистрации был Вами выбран, мы предоставляем клиентам возможность получить деньги в наличной форме или заказать безналичный перевод на карту любого банка Украины.

Кредиты онлайн оформляются на основании паспортных данных и ИНН, указанных в анкете. Для наличных займов важно предъявить оригиналы документов, подтверждающих личность клиента. Если Вам нужны наличные, но посетить отделение не представляется возможным, Вы можете обналичить денежный перевод, полученный онлайн, в любом банкомате.

Почему кредиты на карту можно оформлять удаленно, не посещая отделение? Основанием для подтверждения заявки служит соответствие той информации, которая была Вами указана при регистрации и информации о владельце клиента. Именно по этой причине крайне важно внимательно заполнять анкету. Намеренное предоставление ввести компанию в заблуждение или попытка оформить кредит на другое лицо (подставное лицо) приведет к аннулированию заявки и отказу в получении средств.

Нашим клиентом может стать каждый гражданин Украины в возрасте от восемнадцати лет для онлайн кредитов и от двадцати одного года для наличных займов. Компания подтверждает заявки всем категориям населения: домохозяйкам, студентам, пенсионерам, безработным и т.д.

Мы предлагаем Вам устанавливать сроки погашения займа самостоятельно, руководствуясь Вашими личными интересами и возможностями. Как и период до погашения, Вы можете сами выбрать сумму к получению. Размер кредита может составлять от 200 (двухсот) гривен до 7000 (семи тысяч) гривен. Стоимость обслуживания кредита (комиссионные за использование средств) составляет 2% и начисляется ежедневно.

Максимально допустимый период до погашения составляет 16 (шестнадцать) дней. При выплате начисленных комиссионных допускается продление срока без начисления пени и дополнительных комиссий.

Обслуживаться в «Ваша Готівочка» - удобно, выгодно и безопасно!