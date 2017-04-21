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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрнафта планирует инвестировать 2,5 млрд грн в бурение и добычу
    Опубликовано: 2017-04-21 14:00:29

    ПАО Укрнафта в 2017 году планирует увеличить свою инвестиционную программу до 2,5 млрд грн.

    В 2017 г. ПАО Укрнафта планирует увеличить свою инвестиционную программу до 2,5 млрд грн, реинвестируя все средства, полученные от снижения рентной платы на нефть. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Большая часть инвестиций будет направлена в бурение и добычу для поддержания и модернизации основных производственных систем. В частности, компания планирует замену изношенных труб, капитальный ремонт скважин, использование операций заводнения и других методов интенсификации добычи. Кроме того, компания планирует увеличить свои инвестиции в розничную торговлю и ИТ-системы.

    В рамках этой программы Укрнафта завершает ряд тендеров на закупку насосного оборудования для обновления существующего парка установок электроцентробежных насосов. Компания привлекла к тендерам четырех новых производителей оборудования, увеличив конкуренцию между участниками торгов. Подписание договоров и поставка оборудования ожидается во втором и третьем кварталах 2017 г.

    "Однако выполнение инвестиционной программы будет зависеть, в частности, от позиции фискальных органов о механизме погашения налоговой задолженности", - сказано в сообщении Укрнафты.

    Напомним, ранее председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что Государство и группа Приват должны разойтись в части Укрнафты и Укртатнафты.

    Генеральная прокуратура Украины сообщила, что проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО Укрнафта в течение 2013-2015 гг.

    50% + 1 акция ПАО Укрнафта принадлежит НАК Нафтогаз Украины, а около 42% акций - группе компаний Приват Игоря Коломойского.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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