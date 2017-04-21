Работа дома по хозяйству наравне с занятиями фитнесом

Те кто увязли в домашних делах и не находят времени выбраться в гимнастический зал, рады будут услышать, что дома они выполняют ту же самую разминку.



Согласно результатам наблюдений, опубликованных в American Journal of Occupational Therapy, во время уборки пылесосом или чистки ванны увеличивается число сердечных сокращений и выполняется такое количество повторяющихся движений, как при умеренных гимнастических упражнениях.

Число выполняемых движений менялось у различных испытуемых, а уборка пылесосом требовала больших усилий, чем чистка ванны.



Тем не менее, несмотря на важность сделанного учеными «открытия», большинство домохозяек отдаст предпочтение занятиям в гимнастическом зале, чем хлопотам по хозяйству.



medicus.ru