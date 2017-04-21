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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Работа дома по хозяйству наравне с занятиями фитнесом
    Опубликовано: 2017-04-21 13:24:02

    Те кто увязли в домашних делах и не находят времени выбраться в гимнастический зал, рады будут услышать, что дома они выполняют ту же самую разминку.


    Согласно результатам наблюдений, опубликованных в American Journal of Occupational Therapy, во время уборки пылесосом или чистки ванны увеличивается число сердечных сокращений и выполняется такое количество повторяющихся движений, как при умеренных гимнастических упражнениях.

    Число выполняемых движений менялось у различных испытуемых, а уборка пылесосом требовала больших усилий, чем чистка ванны.


    Тем не менее, несмотря на важность сделанного учеными «открытия», большинство домохозяек отдаст предпочтение занятиям в гимнастическом зале, чем хлопотам по хозяйству.

    medicus.ru

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