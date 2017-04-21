Пирсинг: красиво или вредно

Появилась мода прокалывать разные части тела. Инородные тела — украшения вставляются в пупок, язык, нос, губы, брови и половые органы. Среди молодежи считается, что пирсинг, при соблюдении гигиены при прокалывании, никаких опасностей не несет. Увы, это не так.



По данным американской академии дерматологии, растет число аллергических реакций к никелю, входящему в состав украшений, вне зависимости от места прокола. Аллергическая реакция и инфекции почти одинаково проявляются, и отличить их трудно. Дерматологи из США заявляют: «обычно осложнения бывают в виде покраснения, припухлости, зуда и жжения. Если не помогает традиционное лечение инфекции и процесс продолжается — это аллергия. Как оказалось, она встречается чаще, чем воспаление.

Если симптомы появляются не только в месте прокола, а сразу на нескольких, это скорее аллергия. Мазями и удалением никелевого украшения от аллергии можно избавиться». А также, если Вам очень хочется иметь такое украшение, можно подстраховаться от аллергии, принимая отечественный биопрепарат Рекицен-РД некоторое время до и после проведения пирсинга.

Немецкие пластические хирурги также предостерегают желающих украсить себя «проколами». Впоследствии, когда украшение надоест, при его демонтаже может остаться шрам. Высока также опасность инфицирования. Металл, соприкасаясь с кожей, дает «зеленый свет» возбудителям многих заболеваний, и часто псевдо «оригинальность» оборачивается аллергией или воспалением лицевого нерва.



Британские дантисты заявляют: «любители, проколоть язык, рискуют получить не только местное воспаление или заражение, но и вообще рискуют здоровьем. Инфекция, затруднение дыхания, ускоренное разрушение эмали зубов, даже дефект речи — все это реально из-за маленького «инородца», вставленного в язык. Нередки случаи, когда обладатели шариков или колечек во рту нечаянно прикусывали язык, ломая при этом зубы. Кроме того, гепатит В и С, ВИЧ, и другие опасные инфекции могут проникнуть в организм при использовании нестерильных элементов «украшения».

По подсчетам британских стоматологов, у 10% заразившихся гепатитом больных во рту постоянно находился такой инородный предмет. «Если люди все-таки хотят украсить таким образом свое тело, они должны быть полностью уверены, что «украшения» стерильные. Лучший материал для «языка» — золото, нержавеющая сталь или титановые сплавы».

И еще. Модно иметь несколько сережек в ушах, однако это может привести к неприятным последствиям, ухо очень чувствительная зона. И когда прокалывают не только мочку, а и хрящ, при этом сразу в нескольких местах, возможно воспаление вплоть до того, что хрящ начнет расплавляться. Поэтому проколы лучше ограничить мягкой частью уха, производить их в санитарных условиях и у специалиста

medicus.ru