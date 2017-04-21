Появилась мода прокалывать разные части тела. Инородные тела — украшения вставляются в пупок, язык, нос, губы, брови и половые органы. Среди молодежи считается, что пирсинг, при соблюдении гигиены при прокалывании, никаких опасностей не несет. Увы, это не так.
По данным американской академии дерматологии, растет число аллергических реакций к никелю, входящему в состав украшений, вне зависимости от места прокола. Аллергическая реакция и инфекции почти одинаково проявляются, и отличить их трудно. Дерматологи из США заявляют: «обычно осложнения бывают в виде покраснения, припухлости, зуда и жжения. Если не помогает традиционное лечение инфекции и процесс продолжается — это аллергия. Как оказалось, она встречается чаще, чем воспаление.
Если симптомы появляются не только в месте прокола, а сразу на нескольких, это скорее аллергия. Мазями и удалением никелевого украшения от аллергии можно избавиться». А также, если Вам очень хочется иметь такое украшение, можно подстраховаться от аллергии, принимая отечественный биопрепарат
Немецкие пластические хирурги также предостерегают желающих украсить себя «проколами». Впоследствии, когда украшение надоест, при его демонтаже может остаться шрам. Высока также опасность инфицирования. Металл, соприкасаясь с кожей, дает «зеленый свет» возбудителям многих заболеваний, и часто псевдо «оригинальность» оборачивается аллергией или воспалением лицевого нерва.
Британские дантисты заявляют: «любители, проколоть язык, рискуют получить не только местное воспаление или заражение, но и вообще рискуют здоровьем. Инфекция, затруднение дыхания, ускоренное разрушение эмали зубов, даже дефект речи — все это реально
По подсчетам британских стоматологов, у 10% заразившихся гепатитом больных во рту постоянно находился такой инородный предмет. «Если люди
И еще. Модно иметь несколько сережек в ушах, однако это может привести к неприятным последствиям, ухо очень чувствительная зона. И когда прокалывают не только мочку, а и хрящ, при этом сразу в нескольких местах, возможно воспаление вплоть до того, что хрящ начнет расплавляться. Поэтому проколы лучше ограничить мягкой частью уха, производить их в санитарных условиях и у специалиста