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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые доказали, что храп сжигает калории
    Опубликовано: 2017-04-21 16:04:07

    Американские ученые выяснили, что храпящий человек сжигает большее количество калории, чем полностью здоровый.

    Исследовав 212 пациентов, которые мучились от храпа во сне, расстройствами сна, а также апноэ, то есть остановкой дыхания во сне, ученые подсчитали, что такие люди сжигают около 2000 калорий, сообщает Telegraph.

    А люди, которые не храпят во время сна, сжигают примерно 1626 калорий. Такие затраты внутренней энергией обуславливаются реакцией нервной системы, которая вызывается храпом и другими расстройствами, комментируют ученые. Но, к большому сожалению "храпунов", храп может стать для них причиной избыточного веса. В свою очередь, лечение храпа - может быть шагом к похудению.

    Во-первых, расстройство дыхательной системы может привести к утомленности пациента днем, а значит, уменьшит физическую активность больного. Во-вторых, неупорядоченное дыхание может изменить количество потребляемой энергии.

    Специалисты утверждают, что чаще всего болеют храпом мужчины, люди с избыточным весом, курильщики и люди пожилого возраста. Ранее специалисты обнаружили, что стать "храпунами" могут и дети, у которых были домашние животные. На сегодняшний момент в Британии 7% женщин и 16% мужчин среднего возраста страдают от храпа.

    medicinform.net

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