Ученые доказали, что храп сжигает калории Опубликовано: Американские ученые выяснили, что храпящий человек сжигает большее количество калории, чем полностью здоровый.



Исследовав 212 пациентов, которые мучились от храпа во сне, расстройствами сна, а также апноэ, то есть остановкой дыхания во сне, ученые подсчитали, что такие люди сжигают около 2000 калорий, сообщает Telegraph.



А люди, которые не храпят во время сна, сжигают примерно 1626 калорий. Такие затраты внутренней энергией обуславливаются реакцией нервной системы, которая вызывается храпом и другими расстройствами, комментируют ученые. Но, к большому сожалению "храпунов", храп может стать для них причиной избыточного веса. В свою очередь, лечение храпа - может быть шагом к похудению.



Во-первых, расстройство дыхательной системы может привести к утомленности пациента днем, а значит, уменьшит физическую активность больного. Во-вторых, неупорядоченное дыхание может изменить количество потребляемой энергии.



Специалисты утверждают, что чаще всего болеют храпом мужчины, люди с избыточным весом, курильщики и люди пожилого возраста. Ранее специалисты обнаружили, что стать "храпунами" могут и дети, у которых были домашние животные. На сегодняшний момент в Британии 7% женщин и 16% мужчин среднего возраста страдают от храпа. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

