Эффективные методы профилактики болезни Альцгеймера пока ученым неизвестны

Рыбий жир, физические упражнения и разгадывание головоломок могут быть полезны для работы мозга, но нет существенных доказательств, что эти меры помогут предотвратить возникновение болезни Альцгеймера, сообщает Reuters.

Группа экспертов из университета Чикаго проанализировала ряд исследований на тему профилактики слабоумия. Специалисты пришли к выводу, что ни один из методов не позволяет сделать это в полной мере, а всего лишь несет небольшое положительное воздействие для здоровья мозга. Результаты анализа исследований были представлены на конференции специалистов Национального Института Здоровья в Вашингтоне.

Болезнь Альцгеймера (пресенильная деменция, предстарческое слабоумие) - генетическое заболевание, развивается во второй половине жизни, чаще у женщин. Клинические проявления его сводятся к многочисленным и нарастающим неврологическим расстройствам.

Специалисты сожалеют, что не могут на сегодняшний день дать людям конкретные рекомендации по предотвращению слабоумия, но советуют придерживаться здорового и активного образа жизни, чтобы как можно дольше сохранить здоровье организма в целом. Ученые планируют продолжить исследования в этой области и надеются, что добьются положительных результатов и найдут эффективные методы профилактики.

medicinform.net