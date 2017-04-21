Пять способов естественно сохранить молодость кожи Опубликовано: На сегодняшний день практически ни одна процедура искусственного омоложения кожи не может гарантировать Вам оптимальный результат. Различные инъекции ботокса и хирургические подтяжки часто вызывают многочисленные побочные эффекты, вроде потери чувствительности кожи, и плюс никто не даст гарантий, что после прохождения пластики Вы не будете выглядеть как одна из тех знаменитостей, что подверглись неудачной хирургии и теперь скрывается от всего света.



А ведь молодость кожи можно сохранить и даже вернуть, причем абсолютно естественными путями. Вот пять наиболее традиционных способов:



1. Избегайте сахара и простых углеводов



Сахар вызывает в нашем организме процесс, называемый гликированием, когда молекулы сахара воздействуют на определенные белки и нарушают их функционирование, что приводит к патологическим последствиям. В результате кожа лишается своей строительной основы, которая помогает ей восстанавливаться от вредных воздействий окружающей среды и мимических движений Примерно аналогичное воздействие на кожу оказывают и простые углеводы. Если Вы хотите сохранить свою кожу молодой и здоровой, то этих двух продуктов в Вашем рационе должно быть немного.



2. Спите на спине



Когда Вы спите лицом в подушку, то на коже Вашего лица невольно формируются складки, которые могут пребывать в таком состоянии под большим давлением в течение довольно длительного периода времени. Если это будет повторяться каждую ночь, то вполне естественно, что рано или поздно это приведет к формированию морщин.



3. Регулярный пилинг



Отшелушивание кожи стимулирует восстановительные процессы, способствует рождению новых клеток, а также выработку коллагена. Все дело в том, что процессы избавления от устаревших и отработавших свое время клеток в организме протекают недостаточно быстро, и пилинг является как раз тем самым средством, которое может помочь поддерживать кожу в постоянном тонусе.



4. Правильно подбирайте солнцезащитный крем



Солнечные лучи необходимы для нормального функционирования нашего организма, однако на кожу они оказывают весьма вредное воздействие. Если Вы отправляетесь загорать, то проследите, чтобы Ваш крем защищал Вас по максимуму. Избегайте крема с содержанием ретинола, парабены, оксибензона, авобензона и триэтаноламин – от этих химикатов будет больше вреда чем пользы.



5. Больше спите



Достаточный отдых необходим всему организму, а коже в особенности. Во время сна стимулируется выработка гормона роста, который помимо всего прочего ответственен за поддержание кожи в хорошем состоянии.

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