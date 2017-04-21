Гомеопатическое лечение затормаживает развитие болезни Альцгеймера Опубликовано: Национальный Центр Гомеопатии США совместно с независимой научно-исследовательской организацией Heel представители доклад, согласно которому прогрессирование болезни Альцгеймера может быть серьезно заторможено посредством гомеопатической терапии.



В результате комплексного исследования, проведенного на территории Франции и Финляндии, после прохождения курса употребления гомеопатических препаратов у многих пациентов было отмечено улучшение общего состояния. В частности существенно улучшались многие технические навыки, способность распознавать предметы, и запоминать определенные объемы информации.



Таким образом, классическая гомеопатия может предоставить пациентам, страдающим от болезни Альцгеймера определенную надежду. В ходе предварительных испытаний весьма обнадеживающие результаты продемонстрировали сразу несколько гомеопатических препаратов, и сейчас ученые стремятся выяснить – какой же из них является наиболее эффективным. В ходе гомеопатической терапии можно использовать один препарат, либо чередовать применение нескольких разных препаратов, однако комбинировать их не рекомендуется. По предварительным данным в среднем гомеопатическое лечение помогает затормозить развитие болезни Альцгеймера в два раза, причем в значительном числе случаев речь даже может идти о регрессе, то есть улучшении состояния пациентов, за счет ослабления симптомов заболевания. Пока правда гомеопатия не может быть признанной методикой лечения заболевания, однако исследователи отмечают, что “возможно, еще исчерпаны не все возможности”.



В частности, сообщается, что гомеопатическая терапия оказалась очень эффективной в плане преодоления поведенческих расстройств пациентов, таких как в частности излишнюю обидчивость, чувствительность, сварливость и раздражительность. Пациенты также реже страдают от депрессии. Улучшается также и физическое состояние людей, страдающих от болезни Альцгеймера, в частности у них существенно реже начинают болеть голова и суставы.

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