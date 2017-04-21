Ученые узнали, почему непросто вылечить туберкулез Опубликовано: Исследователи из Гарварда узнали, почему иногда туберкулез трудно лечить антибиотиками. Ученые исследовали, как клетки микобактерий делятся и растут. По их мнению, проделанная работа позволит разработать новые методы лечения инфекции, сообщает Xinhua.



Ежегодно туберкулез поражает более полутора миллионов человек. Заболевание трудно лечить. Обычно пациентам выписывают смесь антибиотиков, которые ежедневно нужно принимать в течение 6-9 месяцев. Однако даже после такого курса лечения некоторые зараженные клетки остаются в теле.



Дабы понять, какие клетки выживут после терапии, ученые разработали особую микрофлюидную камеру, в которой вырастили клетки Mycobacterium smegmatis (они ведут себя так же, как клетки Mycobacterium tuberculosis). Процесс их роста ученым удалось снять.



Исследователи изначально думали, что клетки M. smegmatis начнут делиться на дочерние клетки того же размера. Так, например, делают бактерии E. coli. На самом же деле, дочерние клетки M. smegmatis сильно отличались по размеру и прочим характеристикам. Было установлено: это происходит, так как M. smegmatis растут необычным образом, растягиваясь с одного конца.



Когда делится асимметричная клетка-мать, появляются дочерние клетки, сильно отличающиеся друг от друга. Значит, они будут по-другому реагировать на антибиотики. Данную теорию ученые проверили в ходе эксперимента с антибиотиками и дочерними клетками.



Оказалось, неодинаковые дочерние клетки по-разному реагировали на лечение. Значит, в клеточной популяции содержатся клетки, невосприимчивые к антибиотикам. Ученые предлагают, исходя из этого открытия, изменить подход к лечению, переключившись на комбинированную терапию.

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