В борьбе с артритом помогут крысы Опубликовано: Ученые вплотную приблизились к разработке эффективной методики лечения артрита. В этом плане специалисты сейчас возлагают огромные надежды вовсе не на современные технологии или новейшие лекарства. Планируется, что средство лечения этой крайне неприятной болезни помогут обнаружить крысы.



Правда, не те, что мы привыкли видеть время от времени в повседневной жизни. Речь идет об особом виде крыс, проживающих глубоко под землей в пустынях западной Сахары. Голые, морщинистые и почти слепые – они живут в огромных колониях, глубоко от поверхности земли, где мало воздуха, но зато очень много углекислого газа.



Принято считать, что воздействие двуокиси углерода вызывает ацидоз, который в свою очередь и стимулирует развитие множества воспалительных заболеваний, таких как, к примеру, тот же артрит. Такое воздействие является вредным и практически губительным не только для человека, но и для большинства млекопитающих, однако проживающая в пустынях порода крыс, судя по всему, сумела приспособиться к экстремальным условиям выживания. Механизм развития воспалительных заболеваний в теле человека является довольно сложным, однако ученым удалось выяснить, что на одном из этапов кислота воздействует на специальные сенсорные нейроны – ноцицепторы, которые передают болевые сигналы в мозг.



Однако у крыс в организме содержатся определенные категории белков, которые блокируют данное воздействие, фактически не позволяя передавать болевые сигналы из воспаленных областей по центральной нервной системе. Это генетические мутированные белки, которые стали продуктом эволюции – без них, данная порода крыс не смогла бы выжить в непростых условиях. Ученые предполагают, что если им удастся создать препарат, который будет способен стимулировать выработку аналогичных белков в организме человека, то это позволит больным артритом полностью избавиться от болевых ощущений.



К слову, указанная категория крыс может еще многому научить ученых – несмотря на то, что живут они, как уже отмечалось, в практических непригодных для существования условиях, живут они в среднем на три года дольше своих сородичей, что по крысиным меркам является весьма продолжительным сроком. Также они значительно реже бывают подвержены таким заболеваниям, как рак.

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