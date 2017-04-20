Гипертония при беременности повышает риск заболеваемости в будущем Опубликовано: Женщины с историей гипертензивных расстройств при беременности имеют значительно более высокий риск развития гипертонии, заболеваний почек и инсульта, чем женщины, с нормотензивной беременностью, сообщила доктор Кэтрин Браун (Catherine Brown) (Mayo Clinic in Rochester, Minnesota) на 44-м Годовом Собрании Американского Общества Нефрологии.



Женщины с историей гипертензивных расстройств при беременности имеют значительно более высокий риск развития гипертонии, заболеваний почек и инсульта, чем женщины, с нормотензивной беременностью, сообщила доктор Кэтрин Браун (Catherine Brown) (Mayo Clinic in Rochester, Minnesota) на 44-м Годовом Собрании Американского Общества Нефрологии.



Доктор Браун и коллеги использовали популяционную продольную базу данных «Rochester Epidemiology Project», которая включает медицинские отчеты жителей с 1 января 1966 до настоящего времени. База данных содержит информацию о почти половине миллиона людей, и приблизительно 1,2 миллионов медицинских отчетов от 65 различных субъектов здравоохранения.



Исследователи рассмотрели женщин, которые родили детей с 1976 до 1982, и были классифицированы как имеющие диагностические коды, совместимые с гипертензивными расстройствами беременности (случаи) или без гипертензивных расстройств беременности (контроль). Все субъекты были оценены после 40 лет в отношении диагностических кодов, совместимых с неблагоприятными сердечно-сосудистыми и почечными исходами.



Для каждой женщины случая была подобрана по возрасту, порядку родов и календарному году женщина контроля, без гипертензивного расстройства беременности в текущей или предыдущей беременностях.



Авторы идентифицировали 6051 мать, которые родили с 1976 до 1982. Средний возраст 607 женщин случая составлял 26,4 лет, и 5444 женщин контроля - 26,7 лет. Наблюдение после 40 лет было доступно для 77 % (465 из 607) женщин случая, и 72 % (3898 из 5444) женщин контроля.



Норма диагностического кода любого исхода составляла 62 % у женщин случая, и 47 % среди женщин контроля.



Средний возраст первого события для женщин с гипертензивными расстройствами беременности - 44 (40-67), женщин контроля - 50 (40-72); гипертония: для женщин с гипертензивными расстройствами беременности - 236 (51%), женщин контроля - 1222 (31%), заболевание почек: для женщин с гипертензивными расстройствами беременности - 63 (14%), женщин контроля - 374 (10%), инсульт: для женщин с гипертензивными расстройствами беременности - 35 (8%), женщин контроля - 160 (4%).



Не было никакого существенного различия между группами случаев и контроля для исходов ишемической болезни сердца и венозной томбоэмболии. Однако, доктор Браун предполагает, что риск для ишемической болезни сердца, возможно, оказался недооценен из-за возраста когорты.

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