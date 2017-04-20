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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мэй предложила Порошенко участие Британии в украинских реформах
    Опубликовано: 2017-04-20 15:00:32

    Во время встречи, в частности, обсуждалось расширение сотрудничества Великобритании и Украины в сфере безопасности.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила, чтобы ее страна участвовала в целом ряде программ реформ, которые реализуются в Украине. Об этом шла речь во время переговоров Мэй с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

    Во время встречи, в частности, обсуждалось расширение сотрудничества в сфере безопасности.

    "Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания участвовала в целом ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективной сотрудничество в разработке и имплементации законодательства о службе финансового расследования ", - рассказал президент.

    Он напомнил, что поручил доработать этот вопрос, чтобы сделать соответствующую службу максимально эффективным и некоррумпированным органом, ликвидировав налоговую милицию.

    Кроме того, по словам Порошенко, во время встречи было обсуждено сотрудничество по имплементации судебной реформы, с учетом предложений британских советников, опыта и авторитета британской судебной системы.

    "Это лишь небольшая часть того, о чем удалось договориться на Downing street. Также подняли вопрос визовой либерализации для украинских граждан", - сообщил президент.

    Также во время официального визита в Великобританию Порошенко встретился с британскими парламентариями, которых призвал либерализовать визовый режим с Украиной.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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