В местные бюджеты за I квартал поступило почти 42 млрд грн

Поступления за три месяца составили 26% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-март составили 41,6 млрд грн, что на 37,9%, или на 11,4 млрд грн, больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Поступления за три месяца составили 25,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами, отмечает Минфин.

По состоянию на 1 апреля местные бюджеты получили 77 млрд грн межбюджетных трансфертов, что составляет 95,4% от запланированных на этот период объемов.

ЛIГАБiзнесIнформ