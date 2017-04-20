Как возникает фотостарение кожи

Фотостарением кожи – это изменение состояния кожного покрова, возникающее в результате негативного воздействия солнечных лучей. В медицинской литературе, помимо термина «фотостарение», часто встречаются термины «актинический дерматоз» «преждевременное старение кожи» и «гелиодерматит». Фотостарение делят на старение, которое вызывается влиянием ультрафиолета и старение, вызванное гормональной перестройкой организма, что обусловлено возрастными изменениями в период менопаузы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Иногда фотостарение путают с возрастным старением кожи. На самом деле эти процессы отличаются клиническими проявлениями и имеют разные гистологические и биохимические особенности. Как правило, фотостарение происходит одновременно с возрастным старением, поэтому признаки двух видов старения можно видеть одновременно.

Наибольшее влияние фотостарение оказывает на тех людей, которые постоянно подвергают свою кожу загару. Летом они загорают в пик солнечной активности, а зимой регулярно ходят в солярий. Для организма небольшой загар может быть полезен, однако чрезмерное облучение кожи ультрафиолетом вызывает патологические изменения эпидермиса. Процесс деления материнских клеток эпидермиса (кератиноцидов) многократно усиливается, вследствие чего кожный покров утолщается неравномерно и подвергает ороговению. Изменения происходят и в подкожном слое, а не только на поверхности кожи. Эластиновые волокна разрушаются, на их месте возникает воспалительный процесс, что препятствует нормальному капиллярному кровотоку), т.е. происходит солнечный эластоз.

При фотостарении исчезают признаки здоровой кожи: упругость, равномерная текстура и пигментация, необходимое количество влаги, отсутствие дефектов (морщин или рубцов), устойчивость к неблагоприятным факторам.

Фотостарение бывает хроническим и острым. Острое старение вызывается ожогами и проявляется в виде локальных очагов, а хроническое провоцируется регулярным ультрафиолетовым облучением. Оно проявляется в виде плохой эластичности, сосудистых изменений, нарушений текстуры и пигментации кожи, возникновением новообразований.

Под термином «кожа, поврежденная солнцем» медики подразумевают целый ряд клинических проявлений: веснушки, хлоазмы, мелазмы, солнечный лентиго, пойкилодермы Сиватта, витилиго, хронический идиопатический каплевидный гипомеланоз.

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