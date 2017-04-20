  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Временные татуировки хной могут вызвать лейкемию
    Опубликовано: 2017-04-20 14:44:20

    В странах Средней Азии принято кисти рук и ступни женщин разрисовывать хной. Однако специалисты обнаружили, что это может иметь негативные для здоровья последствия. В частности, это объясняет высокий уровень заболеваемости лейкемией среди женщин данных стран, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По мнению экспертов, проблема заключается не в самой хне, а в соединениях, используемых в качестве растворителя порошковой хны. В число таких соединений входит бензол, давно запрещенный во многих странах как компонент продуктов красоты. Известно, что бензол вызывает рак. Помимо бензола в смесь могут входить и прочие нефтепродукты для улучшения цвета.

    Также туристам часто делают временные татуировки так называемой "черной хной" . По сути это не хна вовсе. В "черной хне" содержится опасное соединение пара-фенилендиамин, которое способно вызвать аллергию и приводит к рубцеванию. А ведь хна как раз стала популярна благодаря своей натуральности и безопасности.

    Результаты исследования показали, что, например, в Эмиратах женщины болеют лейкемией на 63% чаще, чем жительницы западных стран. Лейкемией в мире чаще болеют мужчины, однако среди жительниц ОАЭ заболевание встречается на 93% чаще среди женщин. Исследователи полагают, что именно традиция использовать хну для украшения своего тела является причиной такого положения дел.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.