Временные татуировки хной могут вызвать лейкемию

В странах Средней Азии принято кисти рук и ступни женщин разрисовывать хной. Однако специалисты обнаружили, что это может иметь негативные для здоровья последствия. В частности, это объясняет высокий уровень заболеваемости лейкемией среди женщин данных стран, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По мнению экспертов, проблема заключается не в самой хне, а в соединениях, используемых в качестве растворителя порошковой хны. В число таких соединений входит бензол, давно запрещенный во многих странах как компонент продуктов красоты. Известно, что бензол вызывает рак. Помимо бензола в смесь могут входить и прочие нефтепродукты для улучшения цвета.

Также туристам часто делают временные татуировки так называемой "черной хной" . По сути это не хна вовсе. В "черной хне" содержится опасное соединение пара-фенилендиамин, которое способно вызвать аллергию и приводит к рубцеванию. А ведь хна как раз стала популярна благодаря своей натуральности и безопасности.

Результаты исследования показали, что, например, в Эмиратах женщины болеют лейкемией на 63% чаще, чем жительницы западных стран. Лейкемией в мире чаще болеют мужчины, однако среди жительниц ОАЭ заболевание встречается на 93% чаще среди женщин. Исследователи полагают, что именно традиция использовать хну для украшения своего тела является причиной такого положения дел.

medicinform.net