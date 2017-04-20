ДНК жителей Тибета позволяет им без проблем для здоровья жить высоко в горах

Возможность безболезненно проживать местным жителям высоко в горах Тибета заложена в их ДНК, считают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые из университета Юты обнаружили 10 генов, которые помогают жителям Тибета быть здоровыми и жить долго высоко в горах при условиях, где другие люди бы болели. Два гена были связаны с гемоглобином — веществом, которое транспортирует кислород в крови по организму. Это объясняет, почему люди не болеют и легко переносят среду с пониженным уровнем кислорода.

Специалисты полагают, что данное открытие позволит создать лекарство от высотной болезни, которой часто страдают альпинисты. Высотная болезнь (высотная гипоксия) — болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает высоко в горах, а также при полетах на летательных аппаратах, не оснащенных герметичной кабиной (например, парапланах, дельтапланах, воздушных шарах), начиная примерно с 2000 метров и выше.

От этого заболевания могут страдать даже самые здоровые альпинисты. В свою очередь, уроженцы высокогорных селений защищены от этого заболевания в течение тысячелетий благодаря своей генетической особенности, полагают исследователи.

medicinform.net