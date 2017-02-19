Найден гормон, ответственный за самые опасные болезни Опубликовано: Развитие сахарного диабета, заболеваний сердца, риск смерти от инфаркта и инсульта, развитие рака молочной железы - все это как было установлено в новом исследовании шведских ученых, в значительной степени является обусловленным плазменными уровнями гормона пронейротензина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Нейротензин представляет собой аминокислотный пептид, вырабатывающийся в центральной нервной системе и желудочно-кишечном тракте, и предназначенный для регулирования чувства сытости. На сегодняшний день ученым мало что известно о его роли в развитии рака молочной железы или кардиометаболических заболеваний у людей. Пронейротензин, ставший объектом данного исследования, является биологическим предшественником гормона нейротензина.



Олле Меландер (Olle Melander), доктор медицины из Университета Лунда, в городе Мальме, Швеция и его коллеги провели исследование, чтобы определить, существует ли взаимосвязь между концентрацией в плазме нейротензина и риском развития сахарного диабета, сердечнососудистых заболеваний, рака молочной железы и смерти от различных причин. Пронейротензин измеряли в плазме 4632 участников исследования в течение нескольких лет. Были использованы различные модели оценки взаимосвязи между базовым уровнем нейротензина, его ростом и возможностью развития указанных заболеваний. Общий период проведения исследования составил 15,5 лет.



В результате были получены очень интересные выводы. В среднем превышение базового уровня данного гормона на 20%-30% приводило примерно к 50% росту риска сердечнососудистых заболеваний, а также рака и диабета. Пронейротензин при этом в организме человека демонстрирует довольно странную динамику – его уровень возрастает в среднем за два года до развития какого-либо заболевания из числа перечисленных, и возрастает еще более значительно за два-три года до смерти. Как будто бы он является не столько самой причиной возникновения проблем со здоровьем, сколько биомаркером, который в перспективе поможет врачам определять людей с повышенным риском развития наиболее распространенных заболеваний.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

