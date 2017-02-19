Согласно исследованию, малоподвижный образ жизни повинен в смертях десятков человек во всем мире. Дело в том, что нехватка физической активности может спровоцировать образование тромбов. Свою лепту вносит привычка, все больше распространяющаяся среди офисных работников.
Речь идет о нежелании идти куда-то на обед. Работники из экономии времени едят прямо за своим столом в офисе, пишет The Times of India. Исследование показало: почти 75% работников 21-30 лет, работающих в день по 10 часов, отказываются делать перерыв, что значительно повышает риск тромбоза глубоких вен.
Это патологическое состояние, характеризующиеся образованием тромбов в глубоких венах. Как правило, тромбоз поражает нижние конечности. Если не лечить данное расстройство, возможен летальный исход. По статистике, тромбоз является причиной 3-15% смертей от тромбоэмболии легочной артерии.
Как отмечают специалисты, число жертв тромбоза, которым меньше 40 лет, стремительно растет. Притом, многие случаи тромбоза остаются не диагностированными. Врачи советуют: есть только один способ защититься от тромбоза - быть подвижным, контролировать вес, отказаться от табака, снизить потребление соли и жира.
|
Привычка есть за рабочим столом грозит тромбозом глубоких вен
Опубликовано: 2017-02-19 18:24:24
Согласно исследованию, малоподвижный образ жизни повинен в смертях десятков человек во всем мире. Дело в том, что нехватка физической активности может спровоцировать образование тромбов. Свою лепту вносит привычка, все больше распространяющаяся среди офисных работников.
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Сигареты провоцируют появление катаракты
Вегетарианцы живут дольше остальных людей
Фрукты и овощи следует съедать целиком
Электрическое белье будет бороться с пролежнями
Ожирение: это дисбактериоз
Соль снижает риск возникновения депрессии
Переедание увеличивает риск диабета и ожирения