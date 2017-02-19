Привычка есть за рабочим столом грозит тромбозом глубоких вен Опубликовано: Согласно исследованию, малоподвижный образ жизни повинен в смертях десятков человек во всем мире. Дело в том, что нехватка физической активности может спровоцировать образование тромбов. Свою лепту вносит привычка, все больше распространяющаяся среди офисных работников.



Речь идет о нежелании идти куда-то на обед. Работники из экономии времени едят прямо за своим столом в офисе, пишет The Times of India. Исследование показало: почти 75% работников 21-30 лет, работающих в день по 10 часов, отказываются делать перерыв, что значительно повышает риск тромбоза глубоких вен.



Это патологическое состояние, характеризующиеся образованием тромбов в глубоких венах. Как правило, тромбоз поражает нижние конечности. Если не лечить данное расстройство, возможен летальный исход. По статистике, тромбоз является причиной 3-15% смертей от тромбоэмболии легочной артерии.



Как отмечают специалисты, число жертв тромбоза, которым меньше 40 лет, стремительно растет. Притом, многие случаи тромбоза остаются не диагностированными. Врачи советуют: есть только один способ защититься от тромбоза - быть подвижным, контролировать вес, отказаться от табака, снизить потребление соли и жира.

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