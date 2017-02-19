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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сидячий образ жизни: главная угроза для здоровья современного человека
    Опубликовано: 2017-02-19 19:04:35

    Современный мир организован таким образом, что человек проводит 70% своего времени в малоподвижном состоянии, и это в лучшем случае. С учетом масштабности своего распространения в развитых странах сидячий образ жизни недавно был назван британскими учеными наиболее серьезной проблемой современного поколения.

    Сидя в неподвижном состоянии в течение хотя бы трех-четырех часов в день Вы в два раза увеличиваете риск развития диабета, вносите разлад в работу сердечнососудистой системы, и в целом увеличиваете риск своей преждевременной смерти. При этом не важно, ходит ли человек до или после работы в тренажерный зал или бассейн, поскольку физическая нагрузка, пусть и каждодневная в течение получаса не может серьезно изменить общей картины, хотя и являются полезной для здоровья.

    “Большая часть людей просиживает по 5-6 часов без активных движений на работе, после чего приходят домой, и продолжают марафон своего сидения” – отмечается в официальном отчете по исследованию. “В результате эти люди с большей вероятностью начинают страдать от ожирения, одышки, повышенного артериального давления и множества прочих проблем со здоровьем, которые при продолжении ведения малоактивного образа жизни с годами будут накапливаться подобно снежному кому”.

    Полученные выводы основаны на проведении 18 различных независимых друг от друга исследований, в которых в общей сложности участвовало 800 тыс. человек. Больше всего риск при ведении сидячего образа жизни возрастал по диабету – приблизительно на 87% при 4 часах сидения на одном месте в день. Чуть меньше возрастал риск по ожирению – 82%, а также болезней сердца – на 58%. Указанные риски в значительной степени варьировались, поскольку зависели от множества самых разных факторов, в том числе курения, употребления алкоголя, неправильного питания и многого другого.

    Вместе с тем, избежать последствий сидячего образа жизни можно. Для этого нужно следовать лишь нескольким простым правилам. Во-первых, по вечерам необходимо уделять время по большей части активным занятиям (особенно, если у Вас сидячая работа). Во-вторых, необходимо активно проводить свой обеденный перерыв – лучше всего куда-то отправлять, чтобы поесть. В третьих необходимо периодически (раз в полчаса или час) вставать и разминаться и прогуливаться во время работы. Временный всплеск активности подстегивает метаболизм и позволяет поддерживать оптимальные показатель необходимых для жизнедеятельности гормонов.

    news.gradusnik.ru

     

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