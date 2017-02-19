Мигрень будут лечить с помощью шейных имплантатов Опубликовано: Инновационная методика лечения хронических мигреней была на прошлой неделе представлена учеными из Университета Филадельфии. Суть ее заключается во вживлении специальных имплантатов в заднюю часть поверхности шеи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Устройство устанавливается таким образом, чтобы специальные диоды имели возможность доступа к тканям в районе затылочного нерва. Посылая периодические короткие электрические импульсы, они воздействуют на нерв, который передает сигнал в заднюю часть головного мозга. Методика позволяет снижать концентрацию нейромедиаторов боли в определенных нервных окончаниях, в результате чего количество приступов мигрени должно сокращаться.



Устройство уже было протестировано на людях. Новая методика была опробована на 157 пациентах, страдавших от мигрени. У 107 людей устройство было включено в течение месяца, в то время как у еще 50 человек оно было вживлено, но выключено. В результате по окончанию исследования у представителей тестируемой группы с включенным устройством количество приступов мигрени снизилось ровно вполовину – с 22 приступов до 11 приступов в месяц.



Как отметил ведущий автор исследования Стивен Зильберштейн (Stephen Silberstein) новая методика терапии продемонстрировала весьма обнадеживающие результаты. В перспективе использование этого устройства может привести к еще большему снижению количества приступов мигрени. Важнее всего то, что в ходе проведения исследования не было выявлено ни одного побочного эффекта, что позволяет предположить относительную безопасность новой методики для здоровья самих пациентов, хотя подтверждение или опровержение этого факта может быть получено только лишь в новых работах.



Новое устройство действует по принципу местного обезболивающего – отключая некоторые нервные окончания, из-за которых мы и ощущаем боли при мигренях. Причины данного расстройства во многом остаются не ясными для науки, в связи с чем поиск возможностей лечения самого источника таких болей пока что также является безрезультатным.

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