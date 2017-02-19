Недосыпание может вызвать диабет Опубликовано: Результатом недосыпания могут стать не только дневная усталость и раздражительность, но и в долгосрочной перспективе привести к ожирению и диабету второго типа. Это не очередные страшилки, а серьезные предостережения ученых, которые провели ряд исследований в данном направлении.



Их результаты показали, что продолжительность нашего сна может влиять на уровень сахара и гормонов, контролирующих аппетит. Так, одно из последних исследований подтвердило гипотезу, что недостаток сна снижает способность жировых клеток организма реагировать на инсулин – гормон регулирующий процесс обмена веществ, нарушение выработки которого приводит к диабету.



В данном исследовании приняли участие семеро молодых и здоровых людей. Участники эксперимента провели восемь дней и ночей в лаборатории сна. Первые четыре ночи им было позволено спать столько, сколько они привыкли. Во второй половине испытания продолжительность сна составила лишь 4,5 часа.



После четырех дней недосыпания анализы крови участников исследования показали, что их общая чувствительность к инсулину снизилась в среднем на 16%, а чувствительность непосредственно у жировых клеток к инсулину упала на 30% - до уровня, который обычно наблюдается у страдающих от ожирения или диабета людей.



"Такие показатели эквиваленты метаболическому старению за 10 лет", - сообщил Мэтью Брэи, старший автор исследования и профессор медицины в Университете Чикаго.



Анализ результатов эксперимента показал, что жировым клеткам его участников требуется в три раза больше инсулина для активизации фермента, необходимого для регуляции уровня сахара в крови. Если резистентность такого рода к инсулину становится стойкой, это может привести к избытку сахара и холестерина в крови, что значительно повышает риск развития диабета и сердечных заболеваний, - предупреждают ученые.



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