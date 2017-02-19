Даже если Вы употребляете в пищу исключительно полезные продукты питания, переедать Вы все равно не должны – отмечают американские ученые в своем новом исследовании. Переедание может привести к снижению уровня инсулина в организме, что потенциально может повысить риск развития ожирения и диабета.
При этом инсулин в малом количестве теряет способность осуществлять одну из своих непосредственных функций, а именно подавлять липолиз - процесс, в ходе которого триглицериды в жировой ткани разрушаются, освобождая жирные кислоты.
Когда липолиз при низком уровне инсулина начинает вовсю проявлять себя, уровень жирных кислот в организме стремительно повышается, что может привести к возникновению воспалительных процессов, а также не только повышению риска по ожирению и диабету, но и существенному ухудшению каждого из этих состояний. Согласно новому исследованию, опубликованному в Biological Chemistry, когда человек переедает, даже с учетом того, что пища является абсолютно здоровой, он стимулирует выработку гормонов, подавляющих производство инсулина в оптимальных количествах.
"Мы заинтересованы в достижении лучшего понимания того факта, почему люди, которые склонны переедать в конечном счете имеют повышенный риск по развитию сахарного диабета. Наши последние исследования показывают, что как только вы переедаете, ваш мозг вырабатывает резистентность к инсулину. Поскольку инсулин контролирует процесс липолиза жировой ткани через симпатическую нервную систему, резистентность к инсулину приводит к увеличению утечки жирных кислот из жировой ткани в кровь. Это чревато самыми тяжелыми последствиями для здоровья", - прокомментировал эти выводы ведущий автор работы д-р Эндрю Бюттнер (Andrew Buettner).
Жирные кислоты также способны увеличить производство глюкозы в печени, которая повышает уровень глюкозы в крови, добавил он. "Это порочный круг, и, начинается он именно с переедания” – добавляет он.
Исследователи кормили одну группу крыс оптимальной суточной дозой калорий, а другую кормили, что называется “до отвала”. По истечении двух месяцев исследования оказалось, что крысы во второй группе столкнулись с зашкаливающим риском развития диабета. Их мозг практически выработал резистентность к инсулину. По настоящему плохие новости заключаются в том, что негативные последствия, хоть и не долгосрочные и обратимые, могут наблюдаться в организме и после всего одного переедания.
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Переедание увеличивает риск диабета и ожирения
Опубликовано: 2017-02-19 11:04:58
Даже если Вы употребляете в пищу исключительно полезные продукты питания, переедать Вы все равно не должны – отмечают американские ученые в своем новом исследовании. Переедание может привести к снижению уровня инсулина в организме, что потенциально может повысить риск развития ожирения и диабета.
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