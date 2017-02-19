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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кормление грудью снижает риск повышенного кровяного давления
    Опубликовано: 2017-02-19 10:44:35

    Женщины, кормившие своих малышей грудью не меньше полугода, менее подвержены возникновению повышенного кровяного давления, сообщили американские исследователи из Университета Северной Каролины.

    Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли добровольное участие 56 тыс. женщин , как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что у мам, которые кормили своих малышей на протяжении шести месяцев, риск возникновения гипертонии был значительно ниже на протяжении последующих 14 лет, чем у тех, кто не кормил грудью или кормление проводилось недолго (пару месяцев).

    Эксперты подчеркнули, что уже не первое исследование доказывает пользу от грудного вскармливания не только для здоровья ребенка, но и для матери.

    medicinform.net

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