Кормление грудью снижает риск повышенного кровяного давления

Женщины, кормившие своих малышей грудью не меньше полугода, менее подвержены возникновению повышенного кровяного давления, сообщили американские исследователи из Университета Северной Каролины.

Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли добровольное участие 56 тыс. женщин , как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Оказалось, что у мам, которые кормили своих малышей на протяжении шести месяцев, риск возникновения гипертонии был значительно ниже на протяжении последующих 14 лет, чем у тех, кто не кормил грудью или кормление проводилось недолго (пару месяцев).

Эксперты подчеркнули, что уже не первое исследование доказывает пользу от грудного вскармливания не только для здоровья ребенка, но и для матери.

medicinform.net