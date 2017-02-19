Недостаток сна провоцирует ускоренное старение

Регулярное недосыпание может стать причиной преждевременного старения, считают американские исследователи из Университета Бостона.

Ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали вред от хронического недосыпания. Оказалось, что у людей, недосыпающих регулярно, повышен риск состариться на 10 лет раньше своих сверстников. Причиной является то, что при недостаточном количестве сна нарушается выработка коллагена, который отвечает за эластичность кожи, пояснили специалисты.

Эксперты пришли к выводу, что люди с хроническим недосыпанием начинают стареть гораздо раньше. В свою очередь, во время продолжительного качественного сна кожа лица отдыхает, приток крови улучшается, а мышцы расслабляются, подчеркнули исследователи.

medicinform.net