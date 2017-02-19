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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вишневый сок улучшает качество сна
    Опубликовано: 2017-02-19 08:44:15

    Ежедневное употребление вишневого сока способствует улучшению качества сна, считают британские специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 20 здоровых добровольцев. Всем испытуемым нужно было каждый день употреблять 30 мл вишневого сока. В начале эксперимента все участники жаловались на нарушения сна. Добровольцы долго ворочались, не могли уснуть, что нарушало их привычный образ жизни. После эксперимента продолжительность сна добровольцев возросла на 25%, а качество – на 6%.

    Эксперты объясняют, что вишневый сок способствует увеличению уровня гормона мелатонина в организме человека. А, как известно, мелатонин отвечает за регулирование процессов сна в нашем организме, пояснили исследователи.

    medicinform.net

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