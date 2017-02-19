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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чеснок защищает от возникновения рака
    Опубликовано: 2017-02-19 07:24:19

    Диета, богатая чесноком и луком, является мощным лекарством от возникновения рака, утверждают итальянские исследователи.

    Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что ключевую роль в лечебном действии на организм человека чеснока, играет алиин — вещество, которое придает чесноку остроту и особый запах. После того как алиин подвергается механическому воздействию (при резке, раздавливании, жевании) он превращается в аллицин, природный антибиотик, умеющий подавлять воспаления, останавливать размножение бактерий, повышать иммунитет. Аллицин также снижает уровень «плохого» холестерина в крови, нормализует показатели артериального давления, улучшает работу мозга, пояснили исследователи.

    Специалисты также выяснили, что диета, богатая чесноком, способна предотвратить возникновение онкологических заболеваний даже у людей, имеющих генетическую предрасположенность к раку.

    medicinform.net

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