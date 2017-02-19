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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Упаковка для фитнеса
    Опубликовано: 2017-02-19 16:44:00

    К вопросу выбора костюма для фитнеса следует подходить очень ответственно. Он должен быть удобным и непременно хорошего качества. Предпочтение лучше отдать изделиям из натуральных материалов — хлопка или льна — с небольшим добавлением полиэстера или лайкры, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Сейчас в спортивной моде доминирует многослойность. Непосредственно к телу обычно примыкает тонкий эластичный топ или спортивная майка из микрофибры, затем какой-нибудь пестренький или яркий однотонный топ или боди, а сверху толстовка или свитер. При этом для дам желательно, чтобы хотя бы одна из вещей была белой. Это подчеркивает изысканность и женственность.


    Обувь также играет важную роль. Для занятий аэробикой следует выбирать специальные высокие ботинки — они защищают голеностоп. Альтернативный вариант — кроссовки для бега. При выборе подходящей пары рекомендуется обращать внимание не столько на внешний вид, хотя это немаловажно, сколько на ее предназначение. Несмотря на высокотехнологичные разработки, которые имеются в арсеналах обувных компаний, универсальной модели нет. Кроссовки для тенниса из-за излишней жесткости не подходят для занятий танцевальной гимнастикой.

    Однако фирмы уже не один десяток лет специализируются на моделях для отдельных видов спорта. Так, Adidas выпускает обувь, наиболее подходящую для бега и игры в футбол. Reebok — для тенниса и фитнеса, Nike — для волейбола и баскетбола, а Puma известна качеством и невысокими ценами.

    medicus.ru

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