К вопросу выбора костюма для фитнеса следует подходить очень ответственно. Он должен быть удобным и непременно хорошего качества. Предпочтение лучше отдать изделиям из натуральных материалов — хлопка или льна — с небольшим добавлением полиэстера или лайкры, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Сейчас в спортивной моде доминирует многослойность. Непосредственно к телу обычно примыкает тонкий эластичный топ или спортивная майка из микрофибры, затем
Обувь также играет важную роль. Для занятий аэробикой следует выбирать специальные высокие ботинки — они защищают голеностоп. Альтернативный вариант — кроссовки для бега. При выборе подходящей пары рекомендуется обращать внимание не столько на внешний вид, хотя это немаловажно, сколько на ее предназначение. Несмотря на высокотехнологичные разработки, которые имеются в арсеналах обувных компаний, универсальной модели нет. Кроссовки для тенниса
Однако фирмы уже не один десяток лет специализируются на моделях для отдельных видов спорта. Так, Adidas выпускает обувь, наиболее подходящую для бега и игры в футбол. Reebok — для тенниса и фитнеса, Nike — для волейбола и баскетбола, а Puma известна качеством и невысокими ценами.