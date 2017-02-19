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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ожирение: это дисбактериоз
    Опубликовано: 2017-02-19 13:44:29

    Научными трудами доктора Джефри Гордона из Вашингтонского университета доказано, что представители микрофлоры населяющей наш желудочно-кишечный тракт могут влиять на заболевание ожирением. В частности это относится к тандему бактерий видов Bacteriodetes и Firmicutes.


    В настоящее время неизвестно стимулируют ли эти микроорганизмы потерю массы, или же уменьшение веса стимулирует рост этих микробов, но факт остается фактом, что количество этих бактерий зависит от веса тела. В опыте на животных доказано, что Bacteriodetes и Firmicutes оказывают влияние на эффективность усвоения пищи. Причем передача этих микробов от толстых животных тонким, может способствовать прибавке веса и превращает худышек в толстяков, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Исследования показали, что мыши предрасположенные к ожирению имеют на 50% меньше Bacteroidetes и соответственно больше Firmicutes. Подобные изменения микрофлоры обнаружены и у пациентов страдающих ожирением. Причем по мере похудения независимо от диеты изменяется взаимоотношения между микроорганизмами: Bacteriodetes процветают, а количество Firmicutes соответственно уменьшается.
    Ученые считают, что нельзя исключить возможность создания новых революционных методов лечения ожирения при помощи манипуляций с микрофлорой желудочно — кишечного тракта. А пока диета и физкультура – единственный надежный способ безопасно похудеть.

    medicus.ru

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