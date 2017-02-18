При общем упадке сил лечитесь травами

При общем упадке сил, расстройстве нервной системы помогут боярышник, пустырник, золототысячник, девясил высокий, заманиха, левзея сафлоровидная, женьшень, элеутерококк колючий, лилия белая.



Крымские народные целители чаще всего предпочитают левзею сафлоровидную. Она стимулирует работу головного мозга, повышает выносливость организма и сопротивляемость болезням. Аптечную настойку левзеи сафлоровидной принимают по 15 — 20 капель 2 — 3 раза в день за 20 мин. до еды.

Курс лечения — 21 день. Готовя лекарство самостоятельно, столовую ложку измельченного растения заливают стаканом кипятка, держат полчаса на водяной бане, процеживают, доливают кипяченой воды до полного объема стакана. Принимают средство 3 раза в день по трети стакана перед едой. Этот рецепт поможет и при частых головных болях.



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