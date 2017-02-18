  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • При общем упадке сил лечитесь травами
    Опубликовано: 2017-02-18 20:44:06

    При общем упадке сил, расстройстве нервной системы помогут боярышник, пустырник, золототысячник, девясил высокий, заманиха, левзея сафлоровидная, женьшень, элеутерококк колючий, лилия белая.

    Крымские народные целители чаще всего предпочитают левзею сафлоровидную. Она стимулирует работу головного мозга, повышает выносливость организма и сопротивляемость болезням. Аптечную настойку левзеи сафлоровидной принимают по 15 — 20 капель 2 — 3 раза в день за 20 мин. до еды.

    Курс лечения — 21 день. Готовя лекарство самостоятельно, столовую ложку измельченного растения заливают стаканом кипятка, держат полчаса на водяной бане, процеживают, доливают кипяченой воды до полного объема стакана. Принимают средство 3 раза в день по трети стакана перед едой. Этот рецепт поможет и при частых головных болях.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.