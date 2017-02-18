Пшеница снижает риск развития рака груди

Недавние исследования обнаружили, что самки крыс, в чей рацион добавляли цельное зерно во время беременности, рожали дочек, менее подверженных развитию рака груди. Исследования предполагают, что включение цельного зерна в диету беременных женщин, также может быть полезным для здоровья.



Чтобы определить диетические факторы, которые могут снизить риск развития рака, исследователи кормили беременных крыс едой, содержащей 6% клетчатки, которая содержалась в целлюлозе, овсе и цельной пшенице или обезжиренной льняной муке.

Они обнаружили, что у крысят, чьи мамы во время беременности потребляли цельное зерно, уменьшался риск развития рака. Зерно, предполагают ученые, работало путем улучшения механизма починки повреждений ДНК.



medicus.ru