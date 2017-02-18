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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пшеница снижает риск развития рака груди
    Опубликовано: 2017-02-18 15:24:25

    Недавние исследования обнаружили, что самки крыс, в чей рацион добавляли цельное зерно во время беременности, рожали дочек, менее подверженных развитию рака груди. Исследования предполагают, что включение цельного зерна в диету беременных женщин, также может быть полезным для здоровья.


    Чтобы определить диетические факторы, которые могут снизить риск развития рака, исследователи кормили беременных крыс едой, содержащей 6% клетчатки, которая содержалась в целлюлозе, овсе и цельной пшенице или обезжиренной льняной муке.

    Они обнаружили, что у крысят, чьи мамы во время беременности потребляли цельное зерно, уменьшался риск развития рака. Зерно, предполагают ученые, работало путем улучшения механизма починки повреждений ДНК.

    medicus.ru

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