Согласно результатам двух различных 30−летних исследований соотношения между курением и потерей зубов среди мужчин и женщин, вероятность потери зубов курящими людьми приблизительно в два раза выше по сравнению с некурящими, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В ходе первого исследования каждые три года обследовалось состояние зубов 495 здоровых людей. Все обследуемые были разделены на 3 группы: А — никогда не использовали табачные изделия, Б — непрерывно курили, и В — курили в начале исследования, но позже бросили. В результате оказалось, что риск потери зубов уменьшается после того, как вы бросаете курить, но в тоже время риск потери зубов среди людей, употреблявших
Одна из теорий объясняет это тем, что табак может ухудшить кровоток в тканях пародонта, что снижает поступление питательных веществ к костной ткани и тканям периодонта, осуществляющим удерживающую функцию. Другая теория опирается на то, что курение является причиной возникновения в полости рта цепи взаимосвязанных между собой процессов, приводящих к потере зуба. Эта цепь начинается с фиксации на зубах зубного налета, с его последующей минерализацией и образованием зубного камня, что становится причиной гингивита, прогрессирование которого, в свою очередь, приведет к более серьезным пародонтальным заболеваниям и в конце концов — к потере зуба. Эта цепь может быть нарушена путем регулярной тщательной чистки зубов, применения зубных нитей и прекращения использования табака.