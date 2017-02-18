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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У курильщиков чаще выпадают зубы
    Опубликовано: 2017-02-18 18:44:23

    Согласно результатам двух различных 30−летних исследований соотношения между курением и потерей зубов среди мужчин и женщин, вероятность потери зубов курящими людьми приблизительно в два раза выше по сравнению с некурящими, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе первого исследования каждые три года обследовалось состояние зубов 495 здоровых людей. Все обследуемые были разделены на 3 группы: А — никогда не использовали табачные изделия, Б — непрерывно курили, и В — курили в начале исследования, но позже бросили. В результате оказалось, что риск потери зубов уменьшается после того, как вы бросаете курить, но в тоже время риск потери зубов среди людей, употреблявших когда-либо табачные изделия, все равно выше по сравнению с никогда не курившими людьми. В другом исследовании участвовали 583 здоровых женщины в возрасте от 41 до 76, в период постменопаузы. Результаты показали, что риск потери одного или более зубов каждые 10 лет у курящих женщин приблизительно вдвое выше, чем у некурящих. И этот риск уменьшается среди женщин, бросивших курение. Суть в том, что курение ведет к развитию заболеваний пародонта, которые приводят к потере зуба.

    Одна из теорий объясняет это тем, что табак может ухудшить кровоток в тканях пародонта, что снижает поступление питательных веществ к костной ткани и тканям периодонта, осуществляющим удерживающую функцию. Другая теория опирается на то, что курение является причиной возникновения в полости рта цепи взаимосвязанных между собой процессов, приводящих к потере зуба. Эта цепь начинается с фиксации на зубах зубного налета, с его последующей минерализацией и образованием зубного камня, что становится причиной гингивита, прогрессирование которого, в свою очередь, приведет к более серьезным пародонтальным заболеваниям и в конце концов — к потере зуба. Эта цепь может быть нарушена путем регулярной тщательной чистки зубов, применения зубных нитей и прекращения использования табака.

    medicus.ru

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