  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Антигистаминные препараты для лечения пневмонии
    Опубликовано: 2017-02-18 18:04:39

    Гистамин – медиатор воспаления, высвобождающийся при аллергических реакциях, в больших количествах синтезируется в легких нейтрофилами – лейкоцитами, являющимися основным компонентом гноя, образующегося при воспалительных реакциях инфекционного характера.


    Ранее считалось, что основным источником гистамина в легких являются тучные клетки, традиционно признанные главными действующими лицами в развитии аллергических реакций, приводящих к насморку, слезящимся глазам и затрудненному дыханию.


    Калифорнийские ученые, работающие под руководством профессора Джорджа Кофи (George Caughey), изучали механизмы, лежащие в основе хорошо известного факта, что инфекции верхних дыхательных путей часто приводят к острым приступам астмы. Они предположили, что одной из причин этого является высвобождение гистамина при взаимодействии инфекционного агента с тучными клетками.


    Для проверки гипотезы исследователи инфицировали две разных популяции мышей микоплазмой, способной вызывать респираторные заболевания как у грызунов, так и у человека. Мыши одной из популяций имели генетический дефект, обуславливающий абсолютное отсутствие в их организмах тучных клеток. Во вторую популяцию входили обычные мыши дикого типа. У всех без исключения животных в результате инфицирования развилась пневмония.
    Вопреки ожиданиям, состояние не имеющих тучных клеток мышей было гораздо хуже, чем состояние нормальных животных, а уровень гистамина в их легких совершенно неожиданно сильно повысился и в некоторых случаях в 50 раз превысил нормальные показатели.
    Причина этого очевидна: количество нейтрофилов в легких повышается в результате инфицирования, и при контакте с микоплазмой они начинают продуцировать фермент, синтезирующий гистамин. Единичный нейтрофил способен синтезировать гораздо меньше гистамина, чем тучная клетка, однако в гное концентрация нейтрофилов огромна, что и приводит к выбросу значительных количеств этого вещества.
    Та же картина наблюдалась и в легких нормальных мышей – объем синтезируемого нейтрофилами гистамина значительно превышал его продукцию тучными клетками. В то же время лучшее состояние нормальных животных объяснялось тем, что населяющие их легкие тучные клетки участвовали в борьбе с инфекционным агентом.
    Прием антигистаминных препаратов подавлял синтез гистамина в легких мышей, не имеющих тучных клеток, и в их состоянии наступало облегчение, по силе пропорциональное дозе препарата.
    Авторы предупреждают, что результаты получены в экспериментах на мышах и без дальнейших исследований преждевременно говорить о назначении антигистаминных препаратов для лечения инфекций легких и дыхательных путей человека. Однако не исключено, что со временем это станет реальностью.

    medicus.ru

     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.