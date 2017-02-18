Не пейте во время беременности: берегите яички будущих сыновей

Наиболее часто встречающимся врожденным дефектом мужских половых органов является крипторхизм – неопущение яичек. Недавно к известным факторам риска развития этого состояния прибавился еще один – употребление матерью алкоголя во время беременности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В течение последних 40 лет в развитых странах значительно повысился уровень мужского бесплодия. Это, в совокупности с тенденцией жительниц западных стран откладывать беременность на возраст, когда вероятность зачатия начинает снижаться, означает, что все больше и больше пар испытывают определенные трудности с деторождением.



Для этого же периода характерно увеличение встречаемости крипторхизма у новорожденных мальчиков. Финские и датские ученые, работающие под руководством Иды Дамгаард (Ida Damgaard), в течение 10 лет собрали и обработали информацию о 5000 беременных женщинах и их детях. Женщины отвечали на вопросы касательно употребления алкоголя и кофеина, условий труда, диеты и перенесенных заболеваний. Обследование новорожденных выявило 128 мальчиков с неопущением яичек.



Оказалось, что употребление матерью пяти или более порций алкоголя в неделю в течение беременности повышало вероятность крипторхизма у ребенка в три раза. Взаимосвязи между развитием заболевания и употреблением меньшего количества спиртного не установлено, однако авторы считают, что и в небольших дозах алкоголь оказывает определенное влияние на плод и нельзя заявлять, что четыре дринка в неделю абсолютно безопасны. («Дринк» – количество любого алкогольного напитка, содержащего, по разным источникам, 12−15 г чистого этилового спирта: 35−50 мл водки, стакан сухого вина, кружка пива и т.д.).

У трех из четырех мальчиков с крипторхизмом яички самопроизвольно опускаются в мошонку течение трех месяцев после рождения. Остальные нуждаются в хирургическом вмешательстве. Однако даже если проблема разрешается без помощи врачей, продукция половых гормонов у таких детей остается сниженной, что не является признаком благополучия.

В прошлом году эта же группа исследователей установила, что к факторам риска развития крипторхизма относится воздействие на материнский организм пестицидов, в том числе ДДТ. К выявленным ранее факторам относятся: преждевременные роды, малый вес плода при рождении, гестационный (связанный с беременностью) диабет и принадлежность к близнецам. В настоящее время Дамгаард и ее коллеги продолжают поиск неизвестных ранее факторов, способствующих развитию крипторхизма.



medicus.ru