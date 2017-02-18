Зубная паста не способна защитить от кариеса

Зубная паста не помогает избежать возникновения кариеса, утверждают немецкие стоматологи и физики.

Ученые из Университета Саар провели исследование, в ходе которого установили, что слой фтора способен защитить эмаль зубов, если его будет в 100 раз больше, чем остается после чистки зубов. Также специалисты обнаружили опасные свойства зубных паст.

Например, отбеливающие зубные пасты просто разрушают зубную эмаль. Длительное применение этих паст приводит к повышенной чувствительности зубов.

Стоматологи объяснили, что наличие белых зубов вовсе не означает, что они здоровые. Белый цвет имеют молочные зубы и зубы молодых людей. По мере взросления человека эмаль перестает быть прозрачной и зубы приобретают более желтый оттенок.

medicinform.net