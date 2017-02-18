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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зубная паста не способна защитить от кариеса
    Опубликовано: 2017-02-18 23:24:23

    Зубная паста не помогает избежать возникновения кариеса, утверждают немецкие стоматологи и физики.

    Ученые из Университета Саар провели исследование, в ходе которого установили, что слой фтора способен защитить эмаль зубов, если его будет в 100 раз больше, чем остается после чистки зубов. Также специалисты обнаружили опасные свойства зубных паст.

    Например, отбеливающие зубные пасты просто разрушают зубную эмаль. Длительное применение этих паст приводит к повышенной чувствительности зубов.

    Стоматологи объяснили, что наличие белых зубов вовсе не означает, что они здоровые. Белый цвет имеют молочные зубы и зубы молодых людей. По мере взросления человека эмаль перестает быть прозрачной и зубы приобретают более желтый оттенок.

    medicinform.net

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