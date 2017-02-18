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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трансплантация органов повышает риск онкологии
    Опубликовано: 2017-02-18 19:44:30

    Трансплантация органов может стать причиной возникновения у пациента злокачественной опухоли, сообщили американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого изучили информацию о 175 тыс. операций, проведенных в период с 1987 по 2008 годы в США. Свыше 58 процентов из этих вмешательств приходятся на пересадку почек, 21,6 – печени, 10 процентов – сердца и 4 процента – на трансплантацию легких.

    Специалистам удалось установить, что риск возникновения раковых образований у людей повышается в два раза после трансплантации органов. А для такого заболевания, как неходжкинская лимфома, риск возрастает в семь раз. В целом у пациентов, перенесших трансплантацию, выявили 32 разновидности недоброкачественных опухолей.

    Эксперты пришли к выводу, что повышенный риск возникновения злокачественных болезней связан с тем, что после операции по пересадке людям назначают препараты, подавляющие иммунную систему и позволяющие организму не так активно отторгать чужие органы.

    medicinform.net

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