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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женский плач снижает сексуальное желание мужчин
    Опубликовано: 2017-02-18 19:04:22

    Оказывается, есть не только психологическая причина непереносимости мужчинами женских слез, сообщили израильские исследователи.

    Ученые из Научного института Вейцмана в ходе исследования установили, что запах женских слез снижает уровень тестостерона в крови представителей сильного пола, следовательно, снижает их сексуальное желание. Также было зафиксировано, что слезы снижают у мужчин активность в районах мозга, которые связаны с сексуальным возбуждением, сообщили специалисты.

    Эксперты полагают, что в женских слезах содержатся вещества, аналогичные феромонам. Они имеют разное воздействие на представителей противоположных полов. А именно, у мужчин снижают сексуальное влечение, а у женщин вызывают чувство сострадания.

    medicinform.net

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