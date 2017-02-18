Женский плач снижает сексуальное желание мужчин

Оказывается, есть не только психологическая причина непереносимости мужчинами женских слез, сообщили израильские исследователи.

Ученые из Научного института Вейцмана в ходе исследования установили, что запах женских слез снижает уровень тестостерона в крови представителей сильного пола, следовательно, снижает их сексуальное желание. Также было зафиксировано, что слезы снижают у мужчин активность в районах мозга, которые связаны с сексуальным возбуждением, сообщили специалисты.

Эксперты полагают, что в женских слезах содержатся вещества, аналогичные феромонам. Они имеют разное воздействие на представителей противоположных полов. А именно, у мужчин снижают сексуальное влечение, а у женщин вызывают чувство сострадания.

medicinform.net