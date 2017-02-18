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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Горячий шоколад превосходит по пользе твердый
    Опубликовано: 2017-02-18 17:44:28

    Уже давно и не раз доказано учеными, что шоколад снижает риск возникновения депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако финские исследователи смогли установить, что по этим свойствам горячий шоколад значительно превосходит шоколад в твердом виде, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что в какао содержатся флавоноиды, в частности, эпикатехин, которые снижают неблагоприятное воздействие на организм человека свободных радикалов. Но при производстве твердого шоколада содержание флавоноидов снижается, по сравнению с горячим, так как они погибают во время обработки какао, что приводит к значительному снижению полезных свойств.

    Также эксперты уточнили, что в плитки шоколада добавляют много сахара и молока, что способствует набору лишнего веса и увеличивает риск связанных с этим заболеваний.

    medicinform.net

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