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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Глазными каплями будут лечить облысение у мужчин
    Опубликовано: 2017-02-18 17:04:24

    Препарат для лечения глаукомы имеет побочный эффект, проявляющийся в удлинении и потемнении ресниц. Американские специалисты задумались об использовании данного побочного эффекта в лечении облысения у мужчин, сообщает Reuters.

    Ученые в качестве эксперимента попробовали втирать глазные капли "Биматопрост" в кожу головы лысых мужчин. В результате у многих испытуемых начали расти волосы и восстанавливаться волосяной покров головы. Американская компания Allergan уже сообщила о том, что планирует зарегистрировать эти капли в США в качестве средства для борьбы с облысением. Однако, как отмечают исследователи, эффект наблюдается только у тех людей, у которых сохранились фолликулы – волосяные луковицы. При наличии многолетней лысины втирать данное средство будет абсолютно бесполезно.

    По мнению трихологов, основным недостатком предложенного лекарства является его высокая стоимость: флакон объемом 60 миллилитров стоит в США от 100 до 150 долларов. В месяц может понадобиться до двух-трех флаконов, сообщают ученые.

    medicinform.net

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