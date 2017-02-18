Кофеин снижает чувство боли

Кофе обладает обезболивающими свойствами, утверждают американские исследователи из университета Иллинойса.

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 25 здоровых мужчин-спортсменов. Участникам эксперимента необходимо было сделать ряд упражнений на велотренажерах, в то же время медики измеряли у них частоту биения сердца и потребления кислорода. Также добровольцы описывали болевые ощущения в мышцах ног.

После занятий часть из добровольцев получила плацебо, а другим дали таблетку, содержащую экстракт кофеина, эквивалентный 2-3 чашкам кофе. В результате оказалось, что у тех, кто принял таблетку кофеина, снизилось ощущение боли, независимо от того, являются ли они по жизни кофеманами.

Эксперты предполагают, что это происходит благодаря воздействию кофеина на нейромодуляторную систему в головном и спинном мозге, связанную с болевыми ощущениями.

medicinform.net