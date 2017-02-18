Здоровые волосы в 40 лет

Меньше травмирующих процедур. К 40 годам вы можете обнаружить, что годы, потраченные на окраску волос, химическую завивку, использование фена и страстных инструментов для завивки не прошли бесплатно: волосы утратили былую густоту, сияние и силу. Впрочем, в случае если первопричина только в механическом воздействии, то его последствия обратимы. Вы можете возвратить силу своим волосам, просто меньше воспользовавшись высокими температурами для завивки и укладки волос. К примеру, при пользовании феном не досушивайте волосы всецело, создайте необходимую форму, а остальная влага пусть высыхает естественным образом. Можно тоже проводить укладку на минимальном температурном режиме фена, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Что касается окраски, можно постараться перейти на натуральные источники окраски, комбинируя хну и басму с различными добавками – кофе, какао и т.п.



Микроэлементы. Гормональные перемены, начинающиеся в организме за 6-10 лет до менопаузы, имеют все шансы приводить к росту больше тонких и менее густых волос. Воспрепятствовать этому можно путем приема биотина (витамина группы В), который укрепляет волосяные фолликулы и делает волос менее ломким. Рекомендуемая дозировка – 2,5 микрограмма в день.

Не упустите из своего поля зрения омега-3 жирные кислоты, коие стимулируют рост волос. Они содержатся в жирных породах рыб, льняном масле и рыбьем жире.

Витамины С, D, E и фолиевая кислота тоже могут помочь поддерживать ваш организм и волосы в неплохой форме.

Белки. Поскольку основной строительный материал для роста волос – это белки, то в вашем дневном рационе обязано присутствовать 37-50 гр. таковых. Как не прискорбно, в организме женщин часто не хватает белка, отсюда и проблема с выпадением волос. Решить данную проблему можно, увеличив употребление белковой пищи и используя средства по уходу, содержащие аминокислоты.

Проблема облысения. Проблема дамского облысения имеет место быть. Она может быть связана с различными заболеваниями или же быть потомственной. В случае если выпадение волос носит угрожающий нрав, и новые волосы растут дурно и очень тонкими, стоит обратиться к дерматологам за помощью

health.sumy.ua